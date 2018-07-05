Фавориты «Скрытого финала» ЧМ-2018 на поле и в пресс-центре

20:44, 05.07.2018 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который состоится завтра на «Казань Арене», журналисты послушали, что думают о предстоящей встрече бразильские игроки и тренеры, а также оценили из на поле.

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