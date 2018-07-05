Фавориты «Скрытого финала» ЧМ-2018 на поле и в пресс-центре

Накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который состоится завтра на «Казань Арене», журналисты послушали, что думают о предстоящей встрече бразильские игроки и тренеры, а также оценили из на поле.