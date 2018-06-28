Температура нормальная: как в казанском аэропорту проверяют иностранных болельщиков

В Международном аэропорту «Казань» сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ проверяют болельщиков, прибывших из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, на наличие инфекционных заболеваний. Для этого используются устройства с бесконтактным методом определения температуры тела.
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