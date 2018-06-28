Температура нормальная: как в казанском аэропорту проверяют иностранных болельщиков

15:22, 28.06.2018 22 4
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В Международном аэропорту «Казань» сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ проверяют болельщиков, прибывших из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, на наличие инфекционных заболеваний. Для этого используются устройства с бесконтактным методом определения температуры тела.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:48
    Мне скоро в отпуск, меня тоже будут наверное досматривать ужасно
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  • Анонимно 17:34
    какие живые фотки
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    Анонимно 18:24
    Где?..
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  • Анонимно 18:28
    И какой в этом толк? Если у человека температура, его не пропустят, что ли? Каким образом это возможно и на каком основании? Может, у человека обычная простуда? Что, теперь нельзя передвигаться? Сейчас такая жара, что температура и у здорового может быть повышена.
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