«День поля в Татарстане — 2018»: овсяница луговая казанская, выставочные буренки и «медвежий» мед

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана открылась агропромышленная выставка «День поля в Татарстане — 2018». Торжественный старт ее работе дал президент РТ Рустам Минниханов. В этом году участниками мероприятия стали 152 компании из 21 региона России, а также Белоруссии, Венгрии.
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