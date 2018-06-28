«День поля в Татарстане — 2018»: овсяница луговая казанская, выставочные буренки и «медвежий» мед

13:23, 28.06.2018 53 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана открылась агропромышленная выставка «День поля в Татарстане — 2018». Торжественный старт ее работе дал президент РТ Рустам Минниханов. В этом году участниками мероприятия стали 152 компании из 21 региона России, а также Белоруссии, Венгрии.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:35
    классные фотки
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  • Анонимно 16:49
    О! Вот же безнен Бабай, кырда йори
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  • Анонимно 17:35
    на 35 фотке страшилище-пугало
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