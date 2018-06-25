В преддверии «Футбольной ночи»: в «Хазине» покажут легендарные футбольные матчи

Национальная художественная галерея в казанском Кремле на один вечер превратилась в музей спорта. Здесь проходит «Футбольная ночь». Прямо в музее можно будет послушать лекции об этом виде спорта. На большом экране покажут документальные фильмы о легендарных российских футболистах. Так же пройдет ретроспективный показ крупных футбольных матчей с участием сборной России с 1970 по 1980 годы.

Так же можно посетить основные выставки галереи: «После оттепели. Изобразительное искусство 1970–1980-х годов», «Кожаная мозаика», «Живопись Вера Вильковиской», Русское искусство XVI – начала XX веков» и «Русский символизм и русский авангард».