Они пройдут победным строем: как болельщики сборной Колумбии маршировали по Казани

22:21, 24.06.2018 21
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Болельщики сборных Колумбии в 30-градусную жару устроили шествие по центральным улицам Казани и по последней миле перед стадионом. На территории последней мили желтые ручьи слились в огромную человеческую реку, раздались слова колумбийской победной песни: «Vamos Colombia».

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