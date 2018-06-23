День республики на Казанском ипподроме: «Сабантуй» для Арабской Королевы

Беговой день, приуроченный к празднованию Сабантуя, состоялся в Международном конноспортивном комплексе «Казань». Всего прошли десять скаковых стартов и три беговых заезда. Призовой фонд составил 2,6 млн рублей.

Первой в скачке на 1600 м на приз «Сабантуй-2018» стала 4-летняя серая кобыла чистокровной арабской породы по имени Арабская Королева. Награда осталась в Татарстане, так как лошадь принадлежит конноспортивному клубу «Динамо» МВД по РТ.

