«Пляж» на парковке: в казанской «Меге» появилась «зеленая зона»

22:53, 24.06.2018 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

17 июня "МЕГА Казань" запустила новый летний проект «Пляж Бар». На территории перед торговым комплексом появилась зеленая зона отдыха и сцена для проведения мероприятий. Гостей пространства ждут пляжные вечеринки, мастер-классы и фитнес-уроки.

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