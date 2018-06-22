«Свеча памяти» в Нацмузее РТ: 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны

13:20, 22.06.2018 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Национальный музей РТ присоединился к Международной мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот день участники клубов «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.

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