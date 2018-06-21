Человечность, жизнь и любовь: театр Тинчурина закрыл сезон премьерой

22:04, 21.06.2018 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина прошла премьера спектакля «Это так! Да нет, вот так!» по пьесе Туфана Миннуллина.

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