Косплей-шоу, GEEK ярмарка и турниры: фанаты онлайн-игр собрались на киберфестиваль

20:59, 19.06.2018 39
1/39
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

В эти дни в Казани проходит фестиваль киберспорта. В программе турниры по CS:GO и Dota 2, косплей-фестиваль, гик-ярмарка, зоны виртуальной реальности и многое другое. За киберсражениями наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи