«Пазлы» в желтых тонах: как в Казани идет ремонт подростковых клубов

15:04, 13.06.2018 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани завершается ремонт подростковых клубов. В одном из них – клубе «Пазлы» объединения «Подросток», побывали сегодня казанские журналисты.

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