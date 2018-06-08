Кому – диплом, а кому – велосипед? В Казани подвели итоги республиканской «Зарницы Поволжья»

21:23, 08.06.2018 41
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани завершился Республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018». В этом году в игре приняло участие 3106 команд и более 41 тыс. участников. Ребята смогли продемонстрировать навыки в строевой и военной подготовке, показали свои умения в экстремальной ситуации и в оказании первой медицинской помощи. Лучшая команда будет представлять Татарстан на Всероссийской военно-патриотической игре «Победа» в Оренбурге.

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