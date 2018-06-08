Кому – диплом, а кому – велосипед? В Казани подвели итоги республиканской «Зарницы Поволжья»

Сегодня в Казани завершился Республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018». В этом году в игре приняло участие 3106 команд и более 41 тыс. участников. Ребята смогли продемонстрировать навыки в строевой и военной подготовке, показали свои умения в экстремальной ситуации и в оказании первой медицинской помощи. Лучшая команда будет представлять Татарстан на Всероссийской военно-патриотической игре «Победа» в Оренбурге.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым