Кому – диплом, а кому – велосипед? В Казани подвели итоги республиканской «Зарницы Поволжья»

Сегодня в Казани завершился Республиканский финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018». В этом году в игре приняло участие 3106 команд и более 41 тыс. участников. Ребята смогли продемонстрировать навыки в строевой и военной подготовке, показали свои умения в экстремальной ситуации и в оказании первой медицинской помощи. Лучшая команда будет представлять Татарстан на Всероссийской военно-патриотической игре «Победа» в Оренбурге.