КОС произвел рекордный объем полиэтилена за всю историю предприятия

18:06, 06.06.2018 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2017 год. В прошлом году объем произведенной товарной продукции предприятия превысил 1 миллион тонн, в том числе полиэтиленов 726 513 тонн. Это максимальный объем полиэтилена за всю историю «Казаньоргсинтеза».

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