В Казани горит ТЦ «Порт»: жертв нет

Сегодня утром в Казани загорелся ТЦ «Порт». В ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что происходит горение на первом этаже. Объявлен 4-й номер вызова. Площадь пожара возросла до 200 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия находится корреспондент "Реального времени".