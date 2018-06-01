Новый Coast Guard от Завода Горького: в Зеленодольске спустили на воду специальный пограничный корабль

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду второй серийный пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года. Корабль нового поколения проекта «Океан» — первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. На церемонии побывали корреспонденты «Реального времени».
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