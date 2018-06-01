Новый Coast Guard от Завода Горького: в Зеленодольске спустили на воду специальный пограничный корабль

13:56, 01.06.2018 31 5
1/31
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов
  • Камиль Исмаилов

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду второй серийный пограничный сторожевой корабль 1-го ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года. Корабль нового поколения проекта «Океан» — первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. На церемонии побывали корреспонденты «Реального времени».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 июня
    взрослые стоят в куртках а детки в платьишках им танцуют
    Ответить
    Анонимно 01 июня
    Вотвот
    Ответить
    Анонимно 01 июня
    Дети тоже должны были куртки одеть?
    Ответить
  • Анонимно 01 июня
    Большой праздник для нас всех
    Ответить
  • Анонимно 01 июня
    Ниче себе его долго строят. По три года
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи