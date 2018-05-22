Последние приготовления в «Чайке»: что изменилось в лагере после капремонта

20:23, 22.05.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанским журналистам устроили экскурсию в детский лагерь «Чайка» в Высокогорском районе Татарстана, который после капремонта примет этим летом более тысячи детей. Готовность лагеря к сезону оценил фотокорреспондент «Реального времени».

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