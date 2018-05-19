К ЧМ-2018 готовы! Шестой Freestyle Republic в Казани

Сегодня на площадке фабрики «Спартак» прошел шестой всероссийский турнир Freestyle Republic. Футбольный фристайл — это тотальный контроль над мячом, множество сложных трюков, работа с музыкой. Два игрока в течение 3 минут состязаются во владении мячом. Каждый поединок состоит из 30 секундного исполнения трюков атлетами. По итогам трех туров выставляются оценки по основным показателям: техника владения мячом, креативность и артистизм, сложность трюковых элементов. За мастерами филигранной техники владения мячом наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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