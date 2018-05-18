Stop Corruption от Совета Европы: в Казани представили антикоррупционное исследование госзакупок

13:40, 18.05.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» Совет Европы презентовал итоги исследования, направленного на борьбу с коррупцией на муниципальном уровне. Задачей исследования, прошедшего в 15 регионах России, было выявление коррупции в органах власти при организации закупок и анализ государственных услуг, оказываемых предпринимателям. На заседании побывали корреспонденты «Реального времени».

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