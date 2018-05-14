Все в дыму: пожар на ул.Автосервисной

13:03, 14.05.2018 19
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  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин
  • Марат Гайфуллин

Сильный пожар произошел сегодня в Московском районе Казани. По данным МЧС РТ, на территории производственного предприятия в результате пожара выгорели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями в объеме 150 куб.м. на пло щади 100 кв.м.

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