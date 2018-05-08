Слава Победе! Как встречали татарстанских ветеранов

Сегодня, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На площадке перед Татарским академическим театром оперы и балета им. М. Джалиля активисты детских и молодежных общественных организаций, а также студенты встретили «живым коридором» ветеранов, приезжающих на автобусах со всей республики.