Слава Победе! Как встречали татарстанских ветеранов

12:29, 08.05.2018 47 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На площадке перед Татарским академическим театром оперы и балета им. М. Джалиля активисты детских и молодежных общественных организаций, а также студенты встретили «живым коридором» ветеранов, приезжающих на автобусах со всей республики.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 мая
    красивые, душевные фотографии
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  • Анонимно 08 мая
    Наши с воен кафедры тоже маршируют
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  • Анонимно 08 мая
    Ветеранов нужно ценить и уважать не только перед праздником, а всегда!
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  • Анонимно 08 мая
    День Победы со слезами на глазах
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  • Анонимно 08 мая
    Совсем мало остались ветераны, но память о них вечна
    Ответить
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