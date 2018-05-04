Мини-кухня за 5 минут: как соревновались казанские сантехники

19:23, 04.05.2018 21 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанские сантехники выясняли, кто из них достоин звания лучшего. Для этого специалистам управляющих компаний пришлось представить домашнее задание и выполнить практическую работу. Профессионализм участников конкурса «Лучший сантехник города Казани – 2018» оценил фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 мая
    Смех да и только.

    зачем это мероприятие, для чего?

    Лучше бы проводили среди этих горе-мастеров проводили мастер-классы и инструктажи лишний раз. А то ведь технологию не соблюдают; полипропилен не обезжиривают, резьбовые соединения мотают на фум-ленту и тангит (вместо лена+пасту или резьбового герметика), про уклон трубы по СНиПу вообще ничего не слышали.
    У дяди на 20м фото так вообще "косой фильтр" задом наперед стоит.
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  • левагина зоя 11:59
    среднеазиатские сантехники всегда славились.
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