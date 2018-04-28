В очереди за Кубком: как КФУ встречал заветный трофей КХЛ

Сегодня главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — начал свое путешествие по вузам Казани. Первой остановкой Кубка, завоеванного в этом году казанским хоккейным клубом «Ак Барс», стал КФУ. В холле главного здания Казанского университета сотни студентов и преподавателей КФУ смогли сделать заветное фото с 28-килограммовым кубком.
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