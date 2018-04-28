В очереди за Кубком: как КФУ встречал заветный трофей КХЛ

14:03, 28.04.2018 23 3
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — начал свое путешествие по вузам Казани. Первой остановкой Кубка, завоеванного в этом году казанским хоккейным клубом «Ак Барс», стал КФУ. В холле главного здания Казанского университета сотни студентов и преподавателей КФУ смогли сделать заветное фото с 28-килограммовым кубком.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:56
    А причем здесь КФУ?
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  • Анонимно 15:00
    А это разве геральдический знак отличия что его 2 курсантов охраняет???
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  • Анонимно 17:31
    Что за масонские символы на полу под Кубком?
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