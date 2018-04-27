«Разворачивайся в марше!» В преддверии Дня Победы по Кремлевской прошагал «Бессмертный полк КФУ»

Сегодня в Казани прошел Студенческий марш Победы, приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году марш прошел в столице Татарстана уже в четвертый раз. Вместе со студентами, преподавателями, выпускниками университета по Кремлевской промаршировал фотокорреспондент «Реального времени».