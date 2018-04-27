«Разворачивайся в марше!» В преддверии Дня Победы по Кремлевской прошагал «Бессмертный полк КФУ»

14:55, 27.04.2018 43 8
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани прошел Студенческий марш Победы, приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году марш прошел в столице Татарстана уже в четвертый раз. Вместе со студентами, преподавателями, выпускниками университета по Кремлевской промаршировал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15:26
    Дороги были перекрыты
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  • Анонимно 15:45
    Красавцы, студенты!
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  • Анонимно 15:53
    Культ ужасной войны продолжают продуцировать в общество... Зачем наряжаться в эти военные одежды? Нужно уважать память, но для чего эти маскарады?
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    Анонимно 17:16
    Это не культ войны, это дань памяти тем, кто защитил Родину, порой ценой своей молодой жизни! Вы считаете, что нужно все забыть? Знаете, что получите завтра при таком беспамятстве?..
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    Анонимно 18:27
    Слышали поговорку: "Ему в глаза плюнь - скажет божья роса"?
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    Анонимно 18:29
    Маскарад и память это разные вещи. Не нужно подменять народную память культмассовыми мероприятиями от чинуш.
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    Анонимно 17:20
    Чтобы было доходчиво. Сегодня ты стоишь в одном ряду с товарищами, молодой и веселый, а про завтра на войне тебе никто ничего не скажет. И все это было с твоими прадедами, твоими ровесниками, тоже молодыми и веселыми...
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  • Анонимно 18:12
    А почему бы и нет. Все под единой формой. Не надо ломать голову как одеваться, чтобы выделится среди всех
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