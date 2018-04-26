Казанское метро в преддверии «нашествия» футбольных болельщиков

18:02, 26.04.2018 16
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня руководство казанского метрополитена устроило пресс-тур для журналистов — чтобы продемонстрировать готовность к наплыву футбольных фанатов. Готовность подземки к ЧМ-2018 оценили и корреспонденты "Реального времени".

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