ReQuizit для «Дома Роналда Макдоналда»: казанские интеллектуалы сразились в благотворительном квизе

20:58, 24.04.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в одном из ресторанов города прошел благотворительный квиз - интеллектуальная викторина ReQuizit, подготовленная в помощь «Дому Роналда Макдоналда» в Казани.

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