В Казани обсуждают способы достижения активного долголетия

11:28, 23.04.2018 26 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

23—25 апреля в Казани проходит V Международная конференция «Способы достижения активного долголетия». Ученые, главы медицинских компаний, эксперты и ведущие исследователи из 17 стран мира соберутся для обсуждения вопросов увеличения продолжительности жизни человека.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:29
    Долголетие зависит прежде всего от наследства, экологии, и просто активного образа жизни.
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