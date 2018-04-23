В Казани обсуждают способы достижения активного долголетия

23—25 апреля в Казани проходит V Международная конференция «Способы достижения активного долголетия». Ученые, главы медицинских компаний, эксперты и ведущие исследователи из 17 стран мира соберутся для обсуждения вопросов увеличения продолжительности жизни человека.
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