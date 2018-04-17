Архивный век: древнерусские летописи, ордынские ханы и «нефтяники Татарии» на выставке в казанском «Манеже»

Сегодня в выставочном зале «Манеж» Казанского кремля открылась выставка, приуроченная к 100-летию архивной службы Татарстана. В экспозиции представлено 103 тематических экспоната, рассказывающих об истории и назначении архивов со дня их основания. На выставке побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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