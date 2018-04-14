Люди и куклы по мотивам Гоголя: «Арлекин» показал казанцам «Ночь перед Рождеством»

В рамках федеральной программы "Большие гастроли" в Татарском государственном театре кукол "Экият" с 11 по 15 апреля прошли обменные гастроли с Омским государственным театром куклы, актера, маски "Арлекин". Омичи привезли в Казань три постановки, это два спектакля для юных зрителей: «Двенадцать месяцев» С.Маршака и «Хочу быть большим» Г.Цыферова, Г.Сапгир, и один для взрослой аудитории «Ночь перед Рождеством» Н.В.Гоголь, инсценировка В.Бирюкова.