Непростой «Путь Сантьяго» глазами Раиса Шаехова

Сегодня в Союзе журналистов РТ состоялось открытие фотовыставки Раиса Шаехова «Путь Сантьяго», которую он посвятил своему путешествию по Испании. За 23 дня мужчина прошел более 600 километров пешком по Испании. За время своего путешествия он встретил десятки интересных людей.
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