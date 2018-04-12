Непростой «Путь Сантьяго» глазами Раиса Шаехова

19:34, 12.04.2018 18
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Союзе журналистов РТ состоялось открытие фотовыставки Раиса Шаехова «Путь Сантьяго», которую он посвятил своему путешествию по Испании. За 23 дня мужчина прошел более 600 километров пешком по Испании. За время своего путешествия он встретил десятки интересных людей.

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