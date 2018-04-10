Блокчейн и криптовалюты в предпринимательстве, медицине и власти: в Иннополисе открылся ICO Summit Kazan

В Иннополисе сегодня открылся ICO Summit Kazan. Форум объединяет на одной площадке представителей государственных структур, инвесторов, стартапы и всех заинтересованных в процедуре ICO. Участники обсудят рост, юридические, финансовые особенности и опасности криптовалюты. Спикерами мероприятия станут ведущие эксперты в применении технологии блокчейн и ICO. В программе второго дня пройдет Startup Workshop, где мировые эксперты поделятся знаниями о подготовке и реализации проектов в ICO, а также расскажут, как сделать презентацию для потенциальных инвесторов успешной.
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