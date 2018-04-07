Победит сильнейший: в Казани стартовал VII «Кубок Ак Барса» по каратэ

19:36, 07.04.2018 24
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

В казанском Дворце единоборств стартовали VII Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барса». В 2018 году в турнире принимают участие порядка 1800 спортсменов из 35 регионов России, а также команда из Казахстана.

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