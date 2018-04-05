Чеканные сказания: в «Хазинэ» открылась выставка «Декоративные фантазии на меди»

С 5 апреля по 6 мая в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка Александра Иванова «Декоративные фантазии на меди». Александр Андреевич Иванов — один из редких продолжателей традиций одного из древнейших видов декоративно-прикладного искусства — искусства чеканки. Открывающаяся в галерее «Хазинэ» персональная выставка Александра Иванова - тридцатая, юбилейная. На выставке будут представлены более семидесяти произведений художника.
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