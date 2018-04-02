Большая мода для юных мисс. Как в Казани выбирали Little TOP MODEL of Tatarstan

Сегодня в ТЦ «МЕГА» состоялся финал IV Республиканского детского конкурса «Little TOP MODEL of Tatarstan - 2018". В конкурсе принимали участие девочки и мальчики в возрасте от 4 до 13 лет. Будущие модели представили визитную карточку, а также про демонстрировали модельную походку в одежде от модных детских магазинов