Большая мода для юных мисс. Как в Казани выбирали Little TOP MODEL of Tatarstan

Сегодня в ТЦ «МЕГА» состоялся финал IV Республиканского детского конкурса «Little TOP MODEL of Tatarstan - 2018". В конкурсе принимали участие девочки и мальчики в возрасте от 4 до 13 лет. Будущие модели представили визитную карточку, а также про демонстрировали модельную походку в одежде от модных детских магазинов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии