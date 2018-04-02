Большая мода для юных мисс. Как в Казани выбирали Little TOP MODEL of Tatarstan

21:48, 02.04.2018 49 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ТЦ «МЕГА» состоялся финал IV Республиканского детского конкурса «Little TOP MODEL of Tatarstan - 2018". В конкурсе принимали участие девочки и мальчики в возрасте от 4 до 13 лет. Будущие модели представили визитную карточку, а также про демонстрировали модельную походку в одежде от модных детских магазинов

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Такие конкурсы лишь удовлетворение амбиций мамочек маленьких конкурсанток...
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  • Анонимно 03 апр
    Дети супер. Подаркам, наверное, радовались
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