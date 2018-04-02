ТЦ под контролем: проверки пожарной безопасности продолжаются

18:32, 02.04.2018 14
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  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина

В Казани продолжаются проверки торговых центров. Сегодня сотрудники прокуратуры и государственного пожарного надзора нагрянули в «Центральный дом мебели» в Приволжском районе города. Как работают сотрудники надзорных органов – в фоторепортаже корреспондента «Реального времени».

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