Выходят на арену силачи: 70 российских гиревиков приехали на турнир в Казани

Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» стартовали Всероссийские соревнования по гиревому спорту — Открытый мемориал памяти Н. Жеребцова. В турнире принимают участие около 70 сильнейших спортсменов из сборных Татарстана, Санкт-Петербурга, Кирова, Чувашии, Башкортостана и Ульяновска. За состязаниями силачей наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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