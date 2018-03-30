Выходят на арену силачи: 70 российских гиревиков приехали на турнир в Казани

14:28, 30.03.2018 20 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» стартовали Всероссийские соревнования по гиревому спорту — Открытый мемориал памяти Н. Жеребцова. В турнире принимают участие около 70 сильнейших спортсменов из сборных Татарстана, Санкт-Петербурга, Кирова, Чувашии, Башкортостана и Ульяновска. За состязаниями силачей наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Сами такие тощие, а гири огромные
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