Ароматерапия, продуктивный сон или античный юмор? В «Смене» открылась «Школа 1,5×1,5» группировки ЗИП

Сегодня в «Смене» открылась выставка «Школа 1,5×1,5» группировки ЗИП — одного из самых известных региональных художественных объединений России. Выставочное пространство «Смены» на время превратилось в территорию, где можно совершить путешествие по истории искусства. Художники группировки ЗИП подготовили 11 школ: античного юмора и реализма, ароматерапии и сочной живописи, футуризма и боевых искусств, кубизма и кубанизма, минимализма и чистоты, окружения и энвайронмента, поп-концептуализма, анархических коммун и продуктивного сна, рейва и перформанса, горизонтальных видеокоммуникаций и коллективных действий и дискуссий. Школы размещаются в рамках одной плоскости или вытянутого пространства из квадрата 1,5 х 1,5 метра.
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