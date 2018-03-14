Здесь будет фан-фест: как «Чашу» готовят к ЧМ-2018

Те, кому не хватило билета на чемпионат мира по футболу или не хватило денег на билет — удовольствие быть футбольным болельщиком недешевое, смогут приобщиться к мундиалю-2018 на фан-фесте, который откроют на территории Центра семьи «Казан». Стройка вокруг Центра семьи начата: идет прокладка сетей электричества, водопровода, канализации, интернета. За работами наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".