Нижнекамская труппа на Камаловской сцене: казанские театралы увидели современную «Бесприданницу»

21:01, 14.03.2018 25 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на сцене Камаловского театра труппа Татарского государственного драматического театра имени Туфана Миннуллина (Нижнекамск) представила спектакль, поставленный по пьесе Александра Островского «Бесприданница», в собственной оригинальной интерпретации.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:16
    мнение театральных критиков будет?
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