Каким быть новому парку? В Казани обсудили проект бульвара на Гарифьянова

В Казани сегодня обсудили обновление бульвара на Гарифьянова, где в 2018 году появится новый парк. Разработчики проекта предложили разделить территорию на три параллельных дороги. Одна из них предназначается для пешеходов, другая для велосипедистов и третья для тех, кто выгуливает своих домашних питомцев. Благоустройством территории займутся с начала строительного сезона, когда сойдет снег. Общий объем финансирования составит 29 млн рублей.