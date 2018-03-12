Каким быть новому парку? В Казани обсудили проект бульвара на Гарифьянова

23:55, 12.03.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани сегодня обсудили обновление бульвара на Гарифьянова, где в 2018 году появится новый парк. Разработчики проекта предложили разделить территорию на три параллельных дороги. Одна из них предназначается для пешеходов, другая для велосипедистов и третья для тех, кто выгуливает своих домашних питомцев. Благоустройством территории займутся с начала строительного сезона, когда сойдет снег. Общий объем финансирования составит 29 млн рублей.

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