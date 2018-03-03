1800 м вольным стилем: как казанские лыжники соревновались за Кубок Мэра

В международном конноспортивном комплексе «Казань» состоялись соревнования на Кубок Мэра по лыжным гонкам Topsprint. Проверить свои силы и мастерство в преодолении дистанции 1800 м вольным стилем могли все желающие - как начинающие лыжники, так и опытные спортсмены. Всего на участие в Кубке Мэра зарегистрировалось около 200 человек, в том числе около 40 женщин.
В рамках турнира состоялся забег почетных гостей. Победу в нем одержал ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.
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