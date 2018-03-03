Всероссийский сход предпринимателей: маковый урбеч, казылык на пробу и татарские самовары

В пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана принял сегодня участие президент РТ Рустам Минниханов.
Мероприятие проходит на площадке ГТРК «Корстон». В нем принимают участие более 750 предпринимателей из порядка 40 регионов России.
До начала пленарного заседания Рустам Минниханов и сопровождающие его лица осмотрели выставку-ярмарку производителей халяльной продукции и товаров народных промыслов из регионов России.
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