Всероссийский сход предпринимателей: маковый урбеч, казылык на пробу и татарские самовары

13:58, 03.03.2018 37
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана принял сегодня участие президент РТ Рустам Минниханов.

Мероприятие проходит на площадке ГТРК «Корстон». В нем принимают участие более 750 предпринимателей из порядка 40 регионов России.

До начала пленарного заседания Рустам Минниханов и сопровождающие его лица осмотрели выставку-ярмарку производителей халяльной продукции и товаров народных промыслов из регионов России.

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