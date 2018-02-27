Электроавтобусы, молоко с «газовым подогревом» и сковородки Kukmara. Чем хвастались Минпромторг и Минэкономики перед Рустамом Миннихановым

Сегодня в Казани состоялось заседание совместной итоговой коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, где обсуждались основные показатели социально-экономического развития Татарстана в 2017 году и пути повышения производительности труда на предприятиях республики. В работе коллегии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
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