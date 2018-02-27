Электроавтобусы, молоко с «газовым подогревом» и сковородки Kukmara. Чем хвастались Минпромторг и Минэкономики перед Рустамом Миннихановым

18:36, 27.02.2018 45 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось заседание совместной итоговой коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, где обсуждались основные показатели социально-экономического развития Татарстана в 2017 году и пути повышения производительности труда на предприятиях республики. В работе коллегии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Минниханов вообще хорош так то. Участвует во всех мероприятиях
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