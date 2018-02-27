На финишной прямой? «Салават Купере» ждет открытия школы

11:45, 27.02.2018 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

1 сентября на территории микрорайона «Салават Купере» должна заработать школа на 1224 ученических места. Объект станет якорным для первой очереди всего микрорайона, ведь многие жители до сих пор не могут окончательно заселиться в свои квартиры из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на строительной площадке.

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