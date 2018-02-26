Очистим Волгу всем миром: депутаты и чиновники, прокуроры и ученые за круглым столом в Казанской ратуше

18:18, 26.02.2018 37
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской ратуше состоялся круглый стол, темой которого стала реализация федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги». Организатором общественной дискуссии, участниками которой стали депутаты, представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, природоохранной прокуратуры, экспертного и научного сообщества, регионов, расположенных в акватории Волги, выступил Комитет Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды.

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