Весенняя сессия Госсовета: законотворчество, итоги работы полиции и 9-й вице-премьер

14:36, 20.02.2018 33
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в зале заседаний парламента открылось тридцать пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва. Депутаты рассмотрели законопроект об утверждении дополнительных соглашений о предоставлении бюджету республики кредитов из федерального бюджета, а также законопроекты о внесении изменений в Семейный и Бюджетный кодексы, республиканские законы о местном самоуправлении, об обращениях граждан, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о народных художественных промыслах и ремеслах и другие. Парламентарии утвердили кандидатуру Лейлы Фазлеевой на должность заместителя премьер-министра РТ и заслушали отчет министра внутренних дел по Республике Татарстан о деятельности полиции за 2017 год.

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