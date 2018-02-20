Весенняя сессия Госсовета: законотворчество, итоги работы полиции и 9-й вице-премьер

Сегодня в зале заседаний парламента открылось тридцать пятое заседание Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва. Депутаты рассмотрели законопроект об утверждении дополнительных соглашений о предоставлении бюджету республики кредитов из федерального бюджета, а также законопроекты о внесении изменений в Семейный и Бюджетный кодексы, республиканские законы о местном самоуправлении, об обращениях граждан, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о народных художественных промыслах и ремеслах и другие. Парламентарии утвердили кандидатуру Лейлы Фазлеевой на должность заместителя премьер-министра РТ и заслушали отчет министра внутренних дел по Республике Татарстан о деятельности полиции за 2017 год.