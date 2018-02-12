Накануне бадминтонных сражений: «выставка» ракеток, «виртуальная тренировка» для Владимира Леонова и реальная — для сборной России

18:39, 12.02.2018 32 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Завтра в Казани стартуют командный чемпионат Европы по бадминтону и первенство Европы среди бадминтонистов до 15 лет. Накануне журналистов ознакомили со спортивной и культурной программами турнира и показали представителям СМИ открытую тренировку сборной России.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 февр
    Чемпионат по бадминтону проводят в Центре гимнастики, потому что новый Центр бадминтона не соответствует международным требованиям. При этом юные гимнасты на этот период сосланы заниматься, ВНИМАНИЕ: в Центр бадминтона! Это как во время жеребьевки Кубка конфедераций по футболу разогнали детей из Академии тенниса. А на грунтовые корты заехали автобусы с телевидением. В итоге дорогостоящий корт с дренажем и покрытием пришел в негодность. Назовите фамилии этих гениев от спортивного функционала. Пусть город знает своих героев
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