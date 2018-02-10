«Лыжня России – 2018» в Казани: хороший снег – хороший забег

16:02, 10.02.2018 32 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане в 13-й раз прошла «Лыжня России». В Казани для любителей лыжного спорта обустроили сразу три площадки, на главной из них - на юдинском стадионе «Локомотив», побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10 февр
    Какие красивые зожные фотки!
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  • Анонимно 10 февр
    Мы за ЗОЖ!
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  • Анонимно 10 февр
    С юморком такой фоторепортаж... )
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  • Анонимно 10 февр
    Слишком ровная трасса, без драйва)
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  • Анонимно 10 февр
    очень классные фото, жаль, что не пошли
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