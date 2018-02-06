«Все ясно, но вопросов много»: отельеры обсудили, как принимать гостей ЧМ-2018

В Казани сегодня открылась конференция по безопасности в отелях во время чемпионата мира по футболу «Безопасность в средствах размещения». В ее работе принимают участие представители оргкомитета «Россия-2018», сотрудники МВД и ФСБ, а также руководители средств размещения.

