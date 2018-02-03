Атлетические танцы или художественная акробатика? Как прошел чемпионат РТ по чир-спорту

17:49, 03.02.2018 27 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в молодежном центре «Ак Барс» прошли чемпионат и первенство РТ по чир-спорту — дисциплине, сочетающей в себе элементы шоу, танцев, гимнастики, акробатики. Успехи юных чирлидеров запечатлел фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 февр
    Детки конфетки
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  • Анонимно 03 февр
    Растяжка какая у всех!
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