Статистика знает все и служит обществу: итоговая коллегия Росстата по РТ

Сегодня в Казани состоялось совместное заседание коллегии Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ и Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Участники обсудили итоги деятельности ведомств в 2017 году, а также наметили наиболее приоритетные направления работы на 2018 год. В заседании принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым