Статистика знает все и служит обществу: итоговая коллегия Росстата по РТ

Сегодня в Казани состоялось совместное заседание коллегии Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ и Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Участники обсудили итоги деятельности ведомств в 2017 году, а также наметили наиболее приоритетные направления работы на 2018 год. В заседании принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

